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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الامارات: نجاح كوادرنا الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية إنجاز نفخر به والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة" يعد إنجازا نفخر به باعتباره اللحظة الأهم في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وقال: إن هذا الانجاز الذي يأتي بعد أيام قلائل من انجاز مسبار الامل يؤكد أن دولتنا بسواعد أبنائها تخطو خطوات مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في المجالات كافة.
ووجه في كلمة بهذه المناسبة ..التهنئة للقائمين على هذا الإنجاز الذي يراكم خبرات وطنية داخل مؤسساتنا البحثية والعلمية "نبارك لشعبنا هذا الانجاز الذي نصوغ به رؤيتنا للمستقبل وهنيئاً لكوادرنا الوطنية التي ترجمت رؤيتنا والأهداف التي وجهنا بها إلى واقع نفتخر به اليوم كما يفتخر به العالم ".
وقال: إنه لمن حسن الطالع أن ما تحقق اليوم وما تحقق بالأمس القريب يسير جنبا إلى جنب مع احتفالنا في فبراير 2021 باليوبيل الذهبي للاتحاد ..فخورون بالإنجاز ونثق في قدرات شبابنا العلماء .. انها احدى اللحظات الملهمة التي نعيشها اليوم وستتذكرها الأجيال اللاحقة بكل الاعتزاز.
وأكد سموه أن هذا الانجاز الذي تم بمشاركةٍ أصيلةٍ فاعلة من الكفاءاتٍ الوطنيةٍ يشكل إضافةٌ نوعيةٌ عاليةُ القيمةِ تترسخ بها مكانة دولتنا في هذا القطاع الحيوي الذي يعد حكرا على قلة من الدول.
وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره بما تم تحقيقه على أرض الواقع والذي يمنح أبناءنا الحافز والدافع القوي للمضي قدما في اكمال باقي المهمة بنفس الاصرار والعزيمة.
وقال : لقد آمنت الدولة بأن الاستثمار في العلم والرهان على قدرات الشباب رهان رابح لكسب معركة صناعة المستقبل.
ووجه رئيس دولة الامارات التهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة والتي نستذكر فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا الأساس المتين لدولة قادرة على الانطلاق نحو المستقبل.
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