شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 3 دول عربية.. الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى 31 دولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت السلطات الكويتية، اليوم السبت، حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من وإلى الدول التالية: الهند – إيران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنغلاديش – الفلبين -سوريا – إسبانيا – سنغافورة – البوسنة والهرسك – سيرلانكا – نيبال – العراق – المكسيك – إندونيسيا – تشيلي – باكستان – مصر – لبنان – هونغ كونغ – إيطاليا – مقدونيا الشمالية – مولدوفا – بنما – بيرو – صربيا – مونتنيغرو – جمهورية الدومنيكان – كوسوفو”.

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ويأتي إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا للرحلات الجوية التجارية. وقالت السلطات إن مطار الكويت الدولي سيعمل بنحو 30% من طاقته التشغيلية اعتبارا من اليوم السبت على أن تزيد النسبة تدريجيا في الشهور المقبلة.

يذكر أن الكويت سجلت نحو 67 ألف إصابة بفيروس كورونا، وما يربو على 400 وفاة. وبدأت خطة من خمس مراحل في بداية يونيو حزيران لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس. ولا يزال حظر التجول الجزئي ساريا.

وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عدم استثناء أي مسافر عبر مطار الكويت الدولي من ضرورة الحصول على شهادة الـ PCR لدخول دولة الكويت، فيما ستشمل الرحلات التجارية في مطار الكويت، عودة المقيمين والخليجيين أيضا، كما أن أي مقيم لديه إقامة سارية المفعول ستمكنه من العودة، إضافة إلى الخليجيين ممن لديهم ارتباطات وظيفية في الكويت.