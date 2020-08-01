شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فرنسا تشيد بجهود المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أشاد معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان بجهود المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الوزير لودريان أعرب عن تقديره لجهود المملكة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن.

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