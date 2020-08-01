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الكويت تحظر الطيران التجارى مع 31 دولة بسبب كورونا

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أعلن الطيران المدني بالكويت أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة ، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول 31 دولة وهم : ( الهند ، ايران ، الصين ، البرازيل ، كولومبيا ، أرمينيا ، بنجلاديش ، الفلبين ، سوريا ، اسبانيا ، سنغافورة ، البوسنة والهرسك ، سيرلانكا ، نيبال ، العراق ، المكسيك ، اندونيسيا ، تشيلي ، باكستان ، مصر ، لبنان ، هونغ كونج ، ايطاليا ، مقدونيا الشمالية ، مولدوفا ، بنما ، بيرو ، صربيا ، مونتنيغرو ، جمهورية الدومنيكان ، كوسوفو ) حتى اشعار آخر .

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت عودة الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي، بنسبة 30%، ابتداء من اليوم السبت ولمدة ستة أشهر.

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