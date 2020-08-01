شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر الطيران التجارى مع 31 دولة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الطيران المدني بالكويت أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة ، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول 31 دولة وهم : ( الهند ، ايران ، الصين ، البرازيل ، كولومبيا ، أرمينيا ، بنجلاديش ، الفلبين ، سوريا ، اسبانيا ، سنغافورة ، البوسنة والهرسك ، سيرلانكا ، نيبال ، العراق ، المكسيك ، اندونيسيا ، تشيلي ، باكستان ، مصر ، لبنان ، هونغ كونج ، ايطاليا ، مقدونيا الشمالية ، مولدوفا ، بنما ، بيرو ، صربيا ، مونتنيغرو ، جمهورية الدومنيكان ، كوسوفو ) حتى اشعار آخر .

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت عودة الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي، بنسبة 30%، ابتداء من اليوم السبت ولمدة ستة أشهر.