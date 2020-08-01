رسمياً.. ايموبيلي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019/ 2020

وقرر ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، إراحة كريستيانو رونالدو من مواجهة روما، الليلة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي.

إيموبيلي، يحتل صدارة هدافي الدوري الإيطالي، إذ سجل 35 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن رونالدو، صاحب المركز الثاني.

إيموبيلي، أيضاً بات هداف الدوريات الأوروبية الخمسة، بعدما تجاوز روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الذي سجل 34 هدفاً في الدوري الألماني.

ويعد إيموبيلي، ثالث إيطالي يحصل على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعد فرانشيسكو توتي برصيد 26 هدفا، ولوكا توني برصيد 31 هدفا.