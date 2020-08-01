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رسمياً.. ايموبيلي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019/ 2020

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2020-08-01 | 14:35

رسمياً.. ايموبيلي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019/ 2020

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توج تشيرو إيموييلي، مهاجم لاتسيو، بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي وهداف رسمياً بعد خروج ، نجم يوفنتوس، من قائمة مباراة روما.
إيموبيلي، يحتل صدارة هدافي الدوري الإيطالي، إذ سجل 35 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن رونالدو، صاحب المركز الثاني.

وقرر ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، إراحة كريستيانو رونالدو من مواجهة روما، الليلة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي.

 

إيموبيلي، أيضاً بات هداف الدوريات الأوروبية الخمسة، بعدما تجاوز روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الذي سجل 34 هدفاً في الدوري الألماني.

ويعد إيموبيلي، ثالث إيطالي يحصل على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعد فرانشيسكو توتي برصيد 26 هدفا، ولوكا توني برصيد 31 هدفا.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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