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2020-08-01 | 14:35
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وقرر ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، إراحة كريستيانو رونالدو من مواجهة روما، الليلة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي.
ويعد إيموبيلي، ثالث إيطالي يحصل على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعد فرانشيسكو توتي برصيد 26 هدفا، ولوكا توني برصيد 31 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ايموبيلي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019/ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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