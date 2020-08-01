إيران تعلن اعتقال زعيم جماعة معارضة مقرها الولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، اعتقال قائد مجموعة تندر المعارضة ومقرها الولايات المتحدة بدعوى تخطيطه لتفجيرات في مواقع حيوية بالبلاد.



وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، إنها اعتقلت جمشيد شارمهد زعيم مجموعة تندر المعارضة في عملية "استدراج معقدة".

وزعمت الاستخبارات الإيرانية أن "شارمهد" خطط لتفجيرات في سد بشيراز والمعرض الدولي للكتاب بطهران وقبر الخميني".

وتتهم إيران مجموعة تندر بالوقوف وراء تفجير في العام 2008 في مدينة شيراز (جنوب) وهجمات أخرى فاشلة.

وبحسب التلفزيون الإيراني فإن "جمشيد شارمهد (زعيم مجموعة توندار) الذي كان يقود عمليات مسلحة داخل إيران بات اليوم في قبضة قوات الأمن".

ولم يوضح البيان تاريخ أو مكان توقيف زعيم المجموعة المؤيدة للملكية والمعروفة بـ"مجلس المملكة" أو "توندار".

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وتدعي السلطات الإيراني أن المعارض المعتقل خطط لتفجير استهدف مسجدا مكتظا في شيراز في 12 أبريل/نيسان 2008 أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 215 بجروح.

وأعدمت إيران عام 2009 ثلاثة أشخاص دينوا لدورهم في التفجير مشيرة إلى علاقتهم بالمجموعة المؤيدة للملكية.

وأفادت أنهم تلقوا أوامر من "عميل لسي آي أيه" (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) بمحاولة اغتيال مسؤول رفيع في إيران.

وكان هؤلاء محسن إسلاميان (21 عاما) وعلي أصغر باشتار (20 عاما) وروزبيه يحيى زاده (32 عاما). ودين الثلاثة بتهمة "المحاربة" (أي محاربة الله) و"الإفساد في الأرض".

كما أعدمت مدانَين آخرين ضمن المجموعة ذاتها في 2010 "اعترفا بحيازة متفجرات والتخطيط لاغتيال مسؤولين".