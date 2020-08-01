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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعقيم المسجد الحرام بعد أداء ضيوف الرحمن طواف الإفاضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الرئاسة عقمت وطهرت الحرم المكي الشريف ومرافقه كافة بما فيها صحن المطاف وساحاته الخارجية.
وجاء التعقيم بعد أن تمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء طواف الإفاضة، ضمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية بجعل بيئة الحرمين الشريفين بيئة آمنة وصحية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح السديس أن الرئاسة تمكنت من تكثيف عمليات التعقيم والتطهير، وتعطير البيت العتيق وساحاته بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة منذ بدء جائحة كورونا.
وارتفع عدد مرات غسيل الحرم يومياً إلى ١٠ مرات بهدف جعل البيت العتيق مكانًا معقمًا، وقد تم تطبيق الإجراءات الاحترازية تحت شعار "معاً محترزون جميعاً حذرون".
وأشار إلى أن تلك الإجراءات والتدابير تأتي في موسم الحج الاستثنائي لهذا العام ١٤٤١هـ، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم.
وأكد أن السعودية وبالرغم من إقامة شعيرة حج هذا العام بأعداد محدودة، إلا أن ذلك لم يمنعها من مضاعفة جهودها وأعمالها، وتسخير إمكانياتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن حيث ضاعفت الجهات المعنية أعمالها لإقامة موسم حج مميز واستثنائي، خالٍ من الأوبئة والأمراض.
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