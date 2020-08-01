مدير وكالة الطاقة الذرية يهنئ الإمارات على تشغيل محطة "براكة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

هنأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، الإمارات على تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية.



وقال مدير عام الوكالة الدولية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نهنئ الإمارات على تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم الإمارات والدول الأخرى التي تلعب دورا في التوصل لطاقة نظيفة لمعالجة مشكلة تغير المناخ".

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وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم السبت، عن تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

ويعد هذا الإنجاز الأهم حتى اللحظة في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وكان كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، قد أكد أن إعلان بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية "مرحلة الحرجية" للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية بمثابة الإنجاز في ظل تأثر العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" ويشكل نجاحا كبيرا للإمارات والقائمين على هذا المشروع كافة.