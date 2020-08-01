الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وبحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً تتحول إلى غائمة مع ساعات الظهيرة والفرصة موجودة لهطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد احياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية تكون أغزرها على المرتفعات الشمالية الغربية لمحافظات (صعدة ,المحويت وحجة) تمتد الى الهضاب الداخليه وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظات المهرة وحضرموت وغرباُ الى سهل تهامة.

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وبالمناطق الساحلية، أجواء غائمة جزئياً الى غائمة والفرصة مهيئة لهطول امطار متفاوتة الشدة على الساحل الغربي والمناطق المحاذية من سهل تهامة مع رياح معتدلة متغيرات الاتجاهات تنشط مع نشاط السحب الرعدية، غائمة جزئياً على السواحل الجنوبية والشرقية مع فرصه لهطول امطار متفرقة على هذه السواحل والمناطق الداخلية المحاذية لها والرياح جنوبية غربية معتدل تنشط احياناً تصل اقصى سرعه لها الى 30 عقدة.

أما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً والفرصة موجودة لنشاط سحب رعدية ممطرة خصوصاً على الاجزاء الشمالية لمحافظات حضرموت الجوف وصعدة خلال ساعات المساء وحت ساعات الصباح الاولى.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً مع رياح موسمية نشطة جنوبية غربية تصل سرعتها الى 40 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الاخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الإنهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، وربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية لبلادنا