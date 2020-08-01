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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما حدث.. قرية هندية تعاقب سيدة بطريقة غريبة على خيانتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تنوعت وتعددت أساليب العقاب في الهند لمرتكبي الخيانات الزوجية والتحرش والاغتصاب، ولعل آخرها واقعة غريبة، حيث أقدمت أسرة هندية على معاقبة سيدة خانت زوجها بحمله والطواف به في القرية.
وقد اتفقت عائلة السيدة الخائنة مع سكان القرية على إجبارها على حمل زوجها على كتفها والتجول به لفترات طويلة، جزاء على ما اقترفته في حق زوجها.
وقام سكان القرية بضرب السيدة بالعصا، ثم أجبروها على حمل زوجها والسير به مرة أخرى.
ويأتي هذا عقب اتهام الزوج زوجته بخيانته، وإقامة علاقات خارج الزواج مع زميلها بالعمل، ما اضطر العائلة وسكان القرية لتوقيع هذا العقاب على الزوجة.
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