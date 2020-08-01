شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تُسجل 1573 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1890 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، فيما تراجعت الحالات الجديدة المصابة بكورونا في المملكة وذلك بعد تسجيل 1573 حالة جديدة.

Advertisements فيما شهدت المملكة تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات النشطة 37,043 منها 2016 حالة حرجة، ووصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 277,478 حالة. وأضافت الوزارة أن مجموع حالات التعافي من كورونا بالمملكة وصل إلى 237,548 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2887 حالة.

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