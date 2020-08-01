شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "براكة حلم وطن" هاشتاج يتصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تصدر هاشتاج "براكة حلم وطن" قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" عربيا، بعد ساعة من إعلان الإمارات نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.



وتفاعل العديد من الكتاب والنشطاء والمؤسسات المتخصصة على موقع التواصل الاجتماعي مع الحدث العالمي والأول عربيا، مؤكدين أن الإمارات دولة لا تعرف المستحيل.

وتوالت مئات التعليقات التي تهنئ العرب بأول محطة للطاقة النووية السلمية في المنطقة بسواعد إماراتية.

وكتب المدون عبدالله مايد العلي على صفحته بفيسبوك، قائلا: "‏وتكتمل فرحة العيد، وتتوالى الإنجازات... الإمارات تزف للعالم اليوم خبر تشغيل مفاعل براكة السلمي، أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، الإمارات تغرد خارج السرب، وأبناء زايد لا يعرفون المستحيل".

وقال أحد المغردين: "براكة إنجاز حضاري وتنموي تضيفه الإمارات إلىّ رصيد إنجازاتها المتفردة"

وعلى تويتر غرد مدون آخر من حساب باسم حمد الحوسني قائلا: "اﻻمارات الدولة الأولى عربيًا والـ33 عالميًا التي تنتج الكهرباء من الطاقة النووية".

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ونشرت مدونة أخرى عبر حسابها على "تويتر" تقول: "على نهج الوالد القائد زايد مدى الحياة براكة حلم وطن ، وحساب آخر باسم عبدالله العيدروس قال في تغريده له "نقول ما نفعل ونفعل ما نقول الإمارات لاشيء مستحيل".

ونشر حساب باسم عادل الشبحي عبر تويتر قائلا: "إنجاز علمي آخر تنفرد به الإمارات.. ما أعظم هذا النوع من السباقات براكة_حلم_وطن".

وقال مغرد آخر: "بعد مسبار الأمل، نبارك للأشقاء في دولة الإمارات تدشين أول مفاعل نووي سلمي ليثبت أن دول الخليج قادرة على أخذ زمام المبادرة لرسم مستقبل آمن لشعوبها، فبسواعد 200 مهندس إماراتي دخلت المنطقة حقبة جديدة من الاستقرار الاقتصاد"

وقال مدون آخر: ما أعظمك يا بلادي، 2020 عامرة بإنجازات وطني بدءًا من الدور القوي والمنظم في التعاطي مع جائحة كورونا ثم إطلاق مسبار الأمل للمريخ ثم تصنيع لقاح كورونا لأجل الإنسانية ،والآن تشغيل مفاعل براكة السلمي للطاقة النووية.

وعلى الصعيد العالمي، نشر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" قائلا: "نهنئ الإمارات على تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم الإمارات والدول الأخرى التي تلعب دورا في التوصل لطاقة نظيفة لمعالجة مشكلة تغير المناخ".

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم السبت، تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

ويعد هذا الإنجاز الأهم حتى اللحظة في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، اليوم السبت، التزام شركة نواة للطاقة، مشغل محطات براكة للطاقة النووية بجميع المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة. وقالت الهيئة في بيان: يأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية.