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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

متابعات_ الخليج 365

توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك -أول أيام التشريق- إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث

 

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 مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

 

ويمضي ضيوف الرحمن أول أيام التشريق في مشعر منى.

 

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