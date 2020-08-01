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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى 31 دولة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت حظر الرحلات الجوية التجارية إلى 31 دولة "عالية الخطورة" فيما بتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.
تشمل هذه البلدان الهند وباكستان ومصر والفلبين ولبنان وسريلانكا وجميعها دول لها جاليات كبيرة في الكويت.
كما تشمل القائمة الصين وإيران والبرازيل والمكسيك وإيطاليا والعراق.
يأتي إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا للرحلات الجوية التجارية.
وقالت السلطات إن مطار الكويت الدولي سيعمل بنحو 30 بالمئة من طاقته التشغيلية اعتبارا من اليوم السبت على أن تزيد النسبة تدريجيا في الشهور المقبلة.
وسجلت الكويت نحو 67 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يربو على 400 وفاة.
وبدأت خطة من خمس مراحل في بداية يونيو لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس. ولا يزال حظر التجول الجزئي ساريا.
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