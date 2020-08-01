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شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تحذّر.. النزاع الليبي قد يتحول لحرب إقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، السبت، من خطر تحول النزاع الليبي إلى حرب إقليمية، موضحة أن الليبيين يشعرون بالإنهاك ويتخوفون من أن يصبح مصيرهم ومصير بلادهم في أيدي الأطراف الخارجية.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "غارديان" The Guardian البريطانية، أشارت ويليامز إلى أن الشعب الليبي يسعى إلى وقف القتال وإطلاق تسوية سياسية شاملة.
ولكن وجود عدد كبير من اللاعبين الخارجيين الذين لديهم أجنداتهم الخاصة، يرفع خطر سوء التقدير واندلاع نزاع إقليمي على الأرض الليبية.
كما شددت المبعوثة الأممية على أنه من الصعب للغاية إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا طالما تتواصل الحرب بالوكالة بين قوى خارجية، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لمنع تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، غير كافية.
وأكدت أنها تعمل على تأمين هدنة جديدة وإنشاء منطقة منزوعة السلاح وسط البلاد مع الفصل بين قوات الوفاق والجيش الوطني في محيط سرت، إضافة إلى إخراج جميع المقاتلين الأجانب خلال جدول زمني متفق عليه.
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