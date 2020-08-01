«تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ» .. نقل تركي آل شيخ لـ «نيويورك» لإنقاذه

وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، إلي ولاية نيويورك بأمريكا بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث سافر إلي نيويورك لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضى.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدي إلي انتقاله إلي نيو يورك بأمريكا واجراء عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بإحدى مستشفيات نيو يورك.

مغادرة المستشار #تركي_آل_الشيخ الى امريكا بسبب تدهور حالته الصحية

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وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بخبر تدهور صحة آل الشيخ، متنين له الشفاء العاجل والصحة الجيدة.

وكان آل الشيخ قد تحدث عن مرضه بشكل علني للمرة الأولى قبل فترة، وكشف عن أنه يصارع المرض.

وكتب في وقتها عبر تويتر: "لا زلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جولة ويهزمني جولات"، مؤكداً أنه سيحارب بقوة ولن يستسلم لأنه لا يحب الهزيمة.