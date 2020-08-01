فيضانات أفغانستان تجرف امرأة و 15 طفلًا

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لقي ما لا يقل عن 15 طفلًا وامرأة حتفهم جرّاء فيضانات في قرية في شرق أفغانستان، وفق ما أكد مسؤولون السبت.

كابول: قال نعمة الله نورزاي، الناطق باسم منطقة كوز كونار في ولاية ننغرهار الأفغانية: "الليلة الماضية، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات مفاجئة قتلت امرأة و 15 طفلًا تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات. وأصيب أربعة آخرون". أضاف نورزاي: "دمرت عشرات المنازل، وكان عاملون في المجال الإنساني في الموقع لمساعدة السكان".

أوضح عطاء الله خوجياني، الناطق باسم حاكم المنطقة، أنه لم يتم العثور على جثة أي طفل بعد.

تتكرر الكوارث المرتبطة بالفيضانات في البلاد، خصوصًا في المناطق الريفية الفقيرة، حيث ينهار العديد من المنازل المتداعية خلال الأمطار الغزيرة.