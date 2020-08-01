جنود النظافة: نضحي لمنع تراكم الأزبال أيام العيد ونحتاج مساعدة المواطن-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال عمال نظافة، أمس الجمعة، بطنجة، إنهم يضحون طيلة أيام العيد، من أجل منع تراكم النفايات في الأحياء والشوارع.

وكشف العمال لـ”اليوم24″ أن على المواطنين مساعدتهم في الحفاظ على نظافة المدينة، عن طريق رمي مخلفات أضاحي العيد داخل الحاويات المخصصة للنفايات.

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وأضاف رجال النظافة، أنهم يعرضون أنفسهم وأسرهم لخطر الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

وأبرز المتحدثون ذاتهم، أن ما يقومون به من تضحيات أيام العيد، كلها في سبيل خدمة الوطن.