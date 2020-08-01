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قال أحد الاطباء العاملين بالقطاع العام، إن الجهات المكلفة بتدبير المستشفى الميداني ببنسليمان، قد اكتشفت اختفاء عدد من تجهيزات الخاصة بهذه المؤسسة.
وأكد الطبيب نوفل هواري، المختص بطب الإنعاش، أن التجهيزات التي اختفت تتنوع بين أغطية رشاشات الحمام، والصنابير، وغيرها.
وأضاف بأن تحقيق السلطات في الموضوع، كشف عن وجود التجهزات المختفية ضمن أمتعة المصابين الذين تعافو من الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر بن سليمان.. طبيب يتهم مرضى كورونا بسرقة أغطية وصنابير بعد شفائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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