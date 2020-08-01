بن سليمان.. طبيب يتهم مرضى كورونا بسرقة أغطية وصنابير بعد شفائهم

قال أحد الاطباء العاملين بالقطاع العام، إن الجهات المكلفة بتدبير المستشفى الميداني ببنسليمان، قد اكتشفت اختفاء عدد من تجهيزات الخاصة بهذه المؤسسة.

وأكد الطبيب نوفل هواري، المختص بطب الإنعاش، أن التجهيزات التي اختفت تتنوع بين أغطية رشاشات الحمام، والصنابير، وغيرها.

وأضاف بأن تحقيق السلطات في الموضوع، كشف عن وجود التجهزات المختفية ضمن أمتعة المصابين الذين تعافو من الوباء.