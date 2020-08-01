نشرة خاصة جديدة.. طقس حار انطلاقا من اليوم السبت وزخات رعدية بعدد من أقاليم المملكة -التفاصيل

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أنه يتوقع من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بعدد من مناطق المملكة، مع تسجيل درجة حرارية بين 40 و46 وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، وجود زخات رعدية محلية حسب المناطق ابتداء من اليوم السبت. وكانت أغلب مناطق المملكة قد عرفت خلال نهاية الأسبوع هطول أمطار قوية.

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