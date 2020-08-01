طنجة..مستشفى محمد السادس يجيز لعائلات الحالات الحرجة لـ”كورونا” بالتواصل مع الأطر الطبية

أعلنت إدارة مستشفى محمد السادس المستقبل لحالات “كوفيد-19” الحرجة، اليوم السبت، بطنجة، عن إحداث فضاء خاص للتواصل مع الأطر الطبية المكلفة بتتبع حالات المرضى قيد الاستشفاء بقسم الإنعاش والعناية المركزة.
وبحسب بلاغ لإدارة المستشفى فإن الفضاء سيستقبل يوميا، ابتداء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الرابعة مساء، عائلات نزلاء المؤسسة الإستشفائية، على أن لا يتجاوز عدد الزوار فردين عن كل مريض، مصحوبين ببطاقتهم الوطنية، مع إلزامية ارتداء الكمامات.
وأضاف البلاغ ذاته، أن إدارة المستشفى تهيب بجميع المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الإلتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الإجتماعي، وتفادي التجمعات غير الضرورية، والإنخراط التام في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية، بكل وطنية ومسؤولية.
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