شفشاون..أب لأربعة أبناء يضع حدا لحياته يوم عيد الأضحى

اختار رب أسرة وضع حد لحياته شنقا، أمس الجمعة، نواحي شفشاون، داخل منزل أسرته الموجود بمنطقة بني رزين، لأسباب مجهولة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الراحل متزوج، وأب ل 4 أطفال، عثر عليه أحد أفراد أسرته جثة هامدة معلقا بواسطة حبل ملفوف حول عنقه، في إحدى غرف المنزل.
ونقلت سيارة نقل الأموات جثة الهالك، إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، قصد عرضه على تشريح طبي، لتحديد أسباب الوفاة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
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