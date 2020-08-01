شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قائد محور تعز يواصل زيارته لجبهات القتال والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 لليوم الثاني على التوالى زار اللواء الركن، خالد قاسم فاضل قائد محور تعز، السبت، أبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهات القتال.

وتفقد اللواء فاضل وضع أبطال الجيش الوطني في بعض القطاعات العسكرية، وقدّم لهم تهاني القياده السياسية و العسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. Advertisements وحث اللواء خالد فاضل الجنود على اليقضة والحذر، وثمن صمودهم ورباطهم، وروحهم المعنويه العاليه ، مشددا على الاستعداد القتالى العالى وضرورة المراقبة الدائمه للعدو. وشكر قائد محور تعز القادة والضباط والصف والجنود على صمودهم وتواجدهم بمواقعهم في أيام العيد. من جهتهم، شكر المقاتلون قائد المحور على زيارته لهم مجددين العهد بالثبات والصمود حتى استكمال معركة التحرير واستعادة الدولة واسقاط الانقلاب

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