اخبار العالم

الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى 31 دولة بسبب فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى 31 دولة بسبب فيروس والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت حظر الرحلات الجوية التجارية إلى 31 دولة "عالية الخطورة" فيما بتعلق بتفشي .

 

تشمل هذه البلدان الهند وباكستان ومصر والفلبين ولبنان وسريلانكا وجميعها دول لها جاليات كبيرة في الكويت.

 

كما تشمل القائمة الصين وإيران والبرازيل والمكسيك وإيطاليا والعراق.

 

Advertisements

يأتي إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا للرحلات الجوية التجارية.

 

وقالت السلطات إن مطار الكويت الدولي سيعمل بنحو 30 بالمئة من طاقته التشغيلية اعتبارا من اليوم السبت على أن تزيد النسبة تدريجيا في الشهور المقبلة.

 

وسجلت الكويت نحو 67 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يربو على 400 وفاة.

 

وبدأت خطة من خمس مراحل في بداية يونيو لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس. ولا يزال حظر التجول الجزئي ساريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى 31 دولة بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا