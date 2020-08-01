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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات أثبتت ريادتها عربياً وعالمياً بنجاح مشروعها لاستكشاف المريخ والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
قالت صحيفة خليجية، إن فريق «مسبار الأمل» يستحق كل التكريم للإنجاز الحضاري الكبير الذي تحقق بعد 6 أعوام من العمل المضني، وتستحق الإمارات أن يكون عيدها عيدين في احتفائها المميز بجهد أبنائها المخلصين، ويستحق شعب الإمارات فرحته البالغة بالانطلاقة الاستثنائية صوب أهدافنا المستقبلية.
وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت، أن الإمارات أثبتت ريادتها عربياً وعالمياً بنجاح مشروعها لاستكشاف المريخ الذي لم يكن ليتحقق لولا رؤية القيادة الرشيدة وإرادتها الصلبة، وإصرارها على المضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية، وإيمانها المطلق وثقتها الكبيرة في قدرات وكفاءة الكوادر الوطنية ..فنحن لا نعرف المستحيل، لأن ثروتنا الحقيقية، هم أبناء الوطن الذين أثبتوا جدارتهم بأدائهم المشرف في كل قطاع، فاستحقوا أن يكونوا الرهان الرابح للمستقبل.
وأكدت الصحيفة أن نجاح مهمة «مسبار الأمل» يمثل نقطة مفصلية مهمة في تاريخ الدولة.. فهو تتويج رائع لمسيرة خمسين عاماً من النهضة الحضارية..
وهو أيضاً بداية لرحلة عظيمة في الخمسين عاماً المقبلة.. بما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح صوب التنمية المستدامة، من أجل أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم، ولتحتل مكانتها المحورية على الخريطة الدولية.
واختتمت بالقول إنه كما ضاعفت القيادة الرشيدة فرحتنا في عيد الأضحى المبارك، بتكريم أصحاب الإنجاز، فإن «مسبار الأمل» سيضاعف إنجازاتنا خلال الفترة المقبلة، بمردوده الهائل في شتى القطاعات التنموية
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