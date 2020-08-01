اخبار العالم

هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفستق يومياً

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفستق يومياً والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020

أظهرت نتائج دراسة علمية جديدة، أن على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، إضافة الفستق إلى نظامهم الغذائي، لأنه يسهل عملية تخفيض الوزن، وكذلك يحد من ارتفاع ضغط الدم.

 

ويشير موقع The Health Site استنادا إلى مجلة Nutrients، إلى أن الباحثين أجروا دراسة شارك فيها أشخاص يعانون من السمنة، طلب منهم تناول 42 غراما من الفستق يوميا على مدى أربعة أشهر.

 

Advertisements

ويؤكد الباحثون، على أنه في نهاية هذه المدة، انخفض وزن جميع المشتركين وتقلصت أحجام خصورهم. كما أن غالبيتهم فقدوا الرغبة بتناول الحلويات، وانخفض مستوى ضغط الدم عندهم بصورة ملحوظة.

 

ويقول أحد الباحثين، "الفستق، أحد المكسرات المغذية، وهو غني بالبروتينات والألياف الغذائية المفيدة، والمواد المغذية الدقيقة. ومن أفضل مصادر فيتامين K والبوتاسيوم والفايتوستيرول (الستيرول النباتي)، وغاما-توكوفيرول (فيتامين E)، وبيتا-كاروتين".

 

ويؤكد الباحثون، على أن جميع أنواع المكسرات تعتبر من أفضل المصادر للألياف الغذائية، التي تلعب دورا مهما في عملية هضم الطعام. كما يحتوي الفستق على مركبي اللوتين وزياكسانثين، اللذين يعتبران من أهم مضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف. لأنها تعمل على تحييد الجذور الضارة بصحة العيون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفستق يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا