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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعد لتطعيم جماعي ضد كورونا في أكتوبر والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن بلاده تستعد لحملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد استكمال التجارب السريرية لأحد اللقاحات.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن الوزير قوله إن معهد "جاماليا" البحثي في موسكو استكمل التجارب السريرية للقاح ويجري حالياً الاستعداد لإجراءات تسجيله.
وقال موراشكو إن الأطباء والمعلمين سيكونون أول من يجري تطعيمهم باللقاح، مضيفا "نعتزم التطعيم على نطاق أوسع في أكتوبر".
وكان مصدر قال لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي إن أول لقاح محتمل ضد مرض "كوفيد- 19" في روسيا سيحصل على الموافقة التنظيمية المحلية في أغسطس/آب وسيجري تطعيم العاملين في مجال الصحة به بعد ذلك بقليل.
وشبه كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ما وصفه بنجاح روسيا في تطوير لقاح بإطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي "سبوتنك 1" عام 1957 ليصبح أول قمر صناعي في العالم.
ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل على مستوى العالم سعيا لوقف جائحة "كوفيد- 19".
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 4 لقاحات على الأقل وصلت إلى المرحلة الثالثة الأخيرة من التجارب على البشر وهي 3 لقاحات في الصين ولقاح في بريطانيا.
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