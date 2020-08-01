شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالميا تتجاوز 17 مليوناً والوفيات تقترب من 680 ألفاً والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم إلى 17 مليونا و594 ألفاً و541 حالة، حتى الساعة 07:18 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أودى بحياة 679 ألفاً و487 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا عالميا تتجاوز 17 مليوناً والوفيات تقترب من 680 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.