شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيات في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، غارات على مواقع للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع للمليشيا في مديرية كتاف شرقي صعدة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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