شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 9 من نخبة «المارينز» الأمريكي في تدريب عسكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقي جندي من مشاة البحريّة الأميركيّة (المارينز) مصرعه، ولا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين بعد أربع وعشرين ساعة على غرق مركبتهم البرمائيّة قبالة سواحل كاليفورنيا، حسب ما أعلن قائد فيلق مشاة البحريّة، أمس الجمعة.

و قال الجنرال ديفيد برغر خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كامب بندلتون في جنوب كاليفورنيا إنّه تمّ انتشال خمسة ناجين وأصيب اثنان من مشاة البحريّة بجروح خطيرة، من أصل 16 جنديّاً كانوا على متن المركبة وقت الحادث الذي وقع خلال تمرين روتيني.

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وقع الحادث الخميس نحو الساعة 17,45 بالتوقيت المحلّي (00,45 بتوقيت غرينتش) قرب جزيرة سان كليمنتي، على بُعد حوالى 100 كلم قبالة سان دييغو بجنوب كاليفورنيا، إثر مناورات في الجزيرة على متن مركبات هجوم برمائيّة عدّة تُعرف باسم “آي آي في”.

وقال الجنرال جوزف أوسترمان قائد الوحدة إنّ الجنود كانوا يرتدون بزات قتاليّة ومجهّزين بسترات نجاة، لكنّ الـ”آي آي في” وهي عبارة عن نوع من الدبّابات العائمة الكبيرة تزن أكثر من 26 طنّاً غرقت سريعاً إلى عمق أكثر من 300 متر.

وأشار أوسترمان إلى أنّ الثمانية المفقودين هم سبعة جنود من مشاة البحريّة – فيلق النخبة في الجيش الأميركي – وكذلك بحّار من البحريّة الأميركيّة كان يقود المركبة.