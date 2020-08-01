شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​10 قتلى في هجوم مسلح غربي تشاد والان نبدء بالتفاصيل

لقي 10 مدنيين مصرعهم في هجوم شنه مسلحو جماعة بوكو حرام الإرهابية على قرية بإقليم البحيرة غربي تشاد. واوضحت مصادر أمنية تشادية ان المسلحين اختطفوا خلال الهجوم سبعة مدنيين من بينهم امرأتين. من جهة اخرى أعلنت مصادر عسكرية في التشاد مقتل جندي فرنسي في القاعدة الفرنسية الموجودة في العاصمة التشادية، وذلك أثناء عملية صيانة انفجرت خلالها إحدى الآليات.

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