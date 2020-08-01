شكرا لقرائتكم خبر عن 1560 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إندونيسيا اليوم 1560 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 109936 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 5193 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.

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