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بريطانيا تتراجع عن تخفيف الإغلاق لمنع تفشي كورونا

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أجّلت بريطانيا تخفيف إجراءات الإغلاق العام المتخذة لمكافحة تفشي (كوفيد-19)، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، لتتيح للبريطانيين عقد حفلات الزفاف وعودة استضافة المطاعم والمقاهي للزبائن داخل الصالات.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، من أن البلاد قد تشهد إغلاق عام جديد وسط مخاوف من أن استئناف الأعمال التجارية وإعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس.

ويأتي تأجيل تخفيف القيود الاجتماعية بعد تحذير من كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي من أن بريطانيا على الحافة الخارجية بالنسبة لمدى استئناف المجتمع حياته بشكل طبيعي في عصر الجائحة.

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