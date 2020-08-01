شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتراجع عن تخفيف الإغلاق لمنع تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، من أن البلاد قد تشهد إغلاق عام جديد وسط مخاوف من أن استئناف الأعمال التجارية وإعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس.
ويأتي تأجيل تخفيف القيود الاجتماعية بعد تحذير من كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي من أن بريطانيا على الحافة الخارجية بالنسبة لمدى استئناف المجتمع حياته بشكل طبيعي في عصر الجائحة.
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