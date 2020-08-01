ترامب يلوح بحظر تطبيق "تيك توك"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض حظراً على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، الذي تمتلكه شركة صينية، اليوم السبت، حسبما أفادت تقارير.

وقال ترامب يوم الجمعة بعد ساعات فقط من قوله إن خيارات أخرى ما زالت قائمة "بالنسبة لتيك توك، سنقوم بحظره في الولايات المتحدة".

وأوضح الرئيس الأمريكي إنه يمكن أن يستخدم سلطات اقتصادية طارئة أو أمر تنفيذي لحظر استخدام تطبيق تيك توك في البلاد.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "حسنا، لدي السلطة. يمكنني القيام بذلك بأمر تنفيذي أو هذا".

وذكر ترامب قبل ذلك بساعات إن إدارته "ربما تحظر تيك توك".، وأضاف أن الإدارة تدرس أيضاً "الكثير من البدائل".

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ووضعت إدارة ترامب تيك توك، رهن مراجعة رسمية لدى لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة "سي إف آي يو إس".

وتيك توك هو تطبيق للتواصل الاجتماعي منتشر بين الشباب ويتخصص في ملفات مصورة قصيرة المدة.

والبرنامج مملوك لشركة بايت دانس ومقرها بكين، وتسبب الإعلان عن إجراء مراجعة، في إطلاق تصريحات قوية من جانب الحكومة الصينية، التي اتهمت واشنطن بالتمييز.