أمانة مجلس الوزراء: آلية الدوام بعد عطلة العيد تحددها اللجنة العليا

أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة هي من تحدد آلية الدوام بعد عطلة العيد.

وقالت الامانة العامة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "آلية الدوام بعد عطلة العيد تحدّدها اللجنة العليا". وسبق أن أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عن فرض حظر شامل للتجوال بدءاً من الخميس الماضي وحتى الاحد من الاسبوع المقبل.



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