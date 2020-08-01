عضو بلجنة الطاقة يطرح مقترحاً بشأن شبكات توزيع الطاقة الكهربائية

اقترح عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي، السبت، استبدال شبكات التوزيع المتهالكة للطاقة الكهربائية بشبكات ارضية حديثة، معتبراً أنه دون تطبيق هذا المقترح فلن يكون هنالك كهرباء مستقرة في العراق بشكل نهائي.
واضاف العقابي، ان "الحل الامثل والمعتمد في اغلب دول العالم المتقدمة يكون من خلال استبدال شبكات التوزيع المتهالكة بشبكات ارضية حديثة، مع ربط عداد الدفع المسبق"، لافتا الى ان "هذا المقترح من فوائده استقرار المنظومة الكهربائية وانهاء الضياع والهدر للطاقة ولا نحتاج حينها الى استيراد الكهرباء".
ولفت الى أن "تطبيق هذا الموضوع لا يعني الخصخصة بشكلها المعمول به في الدول الرأسمالية فهنالك آليات ينبغي تطبيقها لمراعاة دعم العوائل الفقيرة او محدودة الدخل كي لا تكون الكهرباء عبئاً على معيشتهم"، مشددا على انه "دون تطبيق هذا المقترح فلن يكون هنالك كهرباء مستقرة في العراق بشكل نهائي".
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