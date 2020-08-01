مصرف الرافدين يباشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ الخاصة

أعلن مصرف الرافدين، السبت، مباشرته بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ الخاصة.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في أيام العطل الحالية الى جانب استمراره في توزيع رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "العديد من اصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين على سحب رواتبهم من قبل المنافذ خلال أيام العطل الحالية فقد قدموا الى بعض فروعنا لاستلام اموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين أيام العطل".
وأشار إلى أن "العديد من اصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين على سحب رواتبهم من قبل المنافذ خلال أيام العطل الحالية فقد قدموا الى بعض فروعنا لاستلام اموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين أيام العطل".
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