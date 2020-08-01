احذر تناول هذه المشروبات في الطقس الحار

وصى الطبيب العسكري، وطبيب القلب فلاديمير خوروشيف، بأنه خلال الطقس الحار، يجب تناول المشروبات المبردة فقط. لا يجب شرب الماء المثلج بأي حال من الأحوال.

بالإضافة إلى ذلك، في محادثة مع قناة "زفيزدا" الروسية التلفزيونية ، نصح بالتخلي عن المشروبات الغازية.



قال خوروشيف: "المشروبات الغازية والمشروبات الغازية السكرية على أي حال، لا أنصح بشربها".

وأوضح الطبيب أن المشروبات الغازية الحلوة يمكن أن تؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين أصيبوا بنوبات قلبية وسكتات دماغية، أي الحوادث الدماغية الوعائية الحادة.