وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى منطقة الحادثة الواقعة في شارع عجيبة ببنها الجديدة، وتم فتح محضر، وجاري التحقيق من قبل المباحث، كما سيتم عرض جثة الأم على الطب الشرعي، وسيتم التحقيق مع شقيق المتهم.
ووفقا للتقارير الأولية، فإن المتهم هو مريض نفسي، حيث نشب شجار بينه وبين شقيقته، بعد أن أصابته حالة هياج، الأمر الذي أدى إلى نحر والدته بالسكين وإلقاء شقيقته من الطابق الرابع، حسب موقع "مصراوي".
وبعدها سقط هو الآخر أيضا من الدور الرابع، ولكنه وقع على مظلة النافذة، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ حياته.
ووفقا للتقارير الأولية، فإن المتهم هو مريض نفسي، حيث نشب شجار بينه وبين شقيقته، بعد أن أصابته حالة هياج، الأمر الذي أدى إلى نحر والدته بالسكين وإلقاء شقيقته من الطابق الرابع، حسب موقع "مصراوي".
وبعدها سقط هو الآخر أيضا من الدور الرابع، ولكنه وقع على مظلة النافذة، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروعة.. شاب ينحر والدته ويلقي شقيقه من الطابق الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.