بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برسالة تهنئة لدولة الإمارات، وذلك بعد إعلان الإمارات بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية. حيث قال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر:" "أهنئ دولة الإمارات الشقيقة واخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية". وتابع السيسي : وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد بدء تشغيل المفاعل النووي الإماراتي .. السيسي: إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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