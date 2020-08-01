الكويت تحظر الطيران التجاري مع 31 دولة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ)
أعلنت الكويت، اليوم السبت، حظر الطيران التجاري إلى ومن 31 دولة على مستوى العالم بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بها.
وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي- إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت عودة الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي، بنسبة 30%، ابتداء من اليوم السبت ولمدة ستة أشهر.
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