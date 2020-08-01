صور.. رفع 800 طن قمامة خلال العيد في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إنه جرى رفع 800 طن قمامة ومخلفات خلال اليومين الماضيين بوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأشار المحافظ، في بيان إعلامي، إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، مؤكدا على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء المحافظة، وذلك بصفة دورية ويومية.
وأكد على أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع إلقاء المخلفات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
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