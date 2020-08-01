ضبط 50 طن ملح طعام مجهول المصدر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، مخزنًا بداخله 50 طن ملح طعام مجهول المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تلقى اللواء فخر العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث تموين القليوبية، بضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية "له معلومات جنائية"، لإنشائه وإدارته مخزن ملح طعام "بدون ترخيص" وحيازته 50 طن ملح خشن، والذي يستخدم في الأغراض الصناعية "مجهول المصدر"، وبدون فواتير أو مستندات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتبين قيامه بإعادة تدويره وطحنه وتعبئته في عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة وبيعه للجمهور، ما يعتبر مدخلاً للغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.