صور.. نائب محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرار إغلاق شاطئ جمصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تفقد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم السبت، شاطئ مدينة جمصة لمتابعة قرار الدكتور أيمن مختار، محافظ الإقليم، بغلق شواطئ مدينة جمصة والشيخ زايد وتقسيم 15 مايو والمنصورة الجديدة وغلق الحدائق والمتنزهات العامة والتأكد من منع التجمعات خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وزار نائب المحافظ شواطئ جمصة ومنطقة 15 مايو وحدائق الأندلس وابن لقمان، يرافقه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصة للتأكد من تطبيق قرار المحافظ بغلق الشواطئ.

وأكد نائب محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومنع التجمعات والزحام في إطار منظومة الإجراءات الاحترازية المعمول بها للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

