بعد تغيبه بيومين.. العثور على جثة طفل داخل ترعة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عثرت قوات الإنقاذ النهري، اليوم السبت، على جثمان طفل متغيب منذ يومين في ترعة أمام منزله في نجع العوابد بمدينة الأقصر.

تلقي اللواء عصام ياسين مديراً أمن الأقصر، إخطارا من اللواء طارق يحيي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بعثور قوات الإنقاذ النهري على جثة الطفل "زياد ع" 6 أعوام من نجع العوابد، بمدينة الأقصر، في الترعة المقابلة لمنزل أسرته، وذلك بعد الإبلاغ عن تغيبه منذ يومين.

جرى انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.