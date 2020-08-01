صور.. ذبح 330 أضحية في مجازر أسيوط خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

واصلت المجازر الحكومية التابعة لمديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، استقبال الأضاحي من المواطنين لنحرها بالمجان، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات وقائية واحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.

وقال الدكتور خالد بكري مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، إن 36 مجزرا بالمحافظة استقبلت، في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك 331 رأس ماشية حتى الآن كأضاحي من المواطنين.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تقرر فتح المجازر مجانًا أمام المواطنين بدون رسوم طوال أيام العيد، بإشراف الدكتور جمال الدين حسنين مدير إدارة المجازر بالمديرية، منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات.

وأشار "بكري" إلى وقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد إضافية من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات، وحرصا على استمرار العمل خلال أيام العيد.