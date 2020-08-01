بسبب "المدير المسئول".. إغلاق 13 صيدلية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي: أغلقت إدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة بمحافظة الفيوم 13 صيدلية لمخالفتها الشروط الإدارية الخاصة بإنشاء الصيدليات. كانت حملة شنتها إدارة الصيدلة، وقادتها الدكتورة ميرفت فؤاد مدير الإدارة وضمت الدكتور أحمد عثمان رئيس قسم التفتيش الصيدلي, والدكتور أحمد عبد المنعم عبد الله, والدكتورة ليليان قدرى فهيم, والدكتورة نهاد محمد والي, تفقدت 112 صيدلية. وقالت الدكتورة أميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه تبين خلال الحملة وجود 13 صيدلية تعمل بدون تعيين مدير مسئول, وجرى إغلاقها . وأضافت أنه جرى ضبط 5 صيدليات بمدينة الفيوم, يبيع أصحابها أدوية وألبان غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة.

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