183 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا المستجد وشفاء 14 شخصاً إلى جانب حالة وفاة إضافية.

وبهذا الإعلان تُسجل ليبيا 3621 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 2929 حالة نشطة و74 حالة وفاة، فيما تعافى 618

شخصًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.

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يُشار إلى أن الناطق الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، طارق أرغاز، دعا الأطراف في ليبيا

إلى إنهاء القتال فوراً وذلك لمنح الفرصة للتصدي إلى جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومساعدة اللاجئين والنازحين والفئات المستضعفة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.