254 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، تسجيل 254 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 60 ألفًا و760 حالة.



قالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليستقر عدد الوفيات جراء الفيروس عند 351 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 346 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 54 ألفًا و255 حالة.

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وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 43 ألفًا فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.