ألغت تنزانيا خططًا للسماح للخطوط الجوية الكينية باستئناف الرحلات إليها نظرًا لأن كينيا استبعدت مواطني تنزانيا من قائمة المسموح لهم بدخول أراضيها بسبب القيود المفروضة لمكافحة كورونا المعدلة.
تنزانيا ليسوا على قائمة المعفيين من الخضوع للحجر الصحي عند الوصول إلى كينيا المجاورة.
وبحسب بيان نشرته وزارة النقل الكينية في صحيفة "ديلي نيشن" ومقرها نيروبي اليوم السبت، فإن مواطني
وجاء في بيان نشر أمس على الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني التنزانية: "في خطوة انتقامية، قررت الحكومة التنزانية إلغاء رحلاتالطيران الكيني بين نيروبي ودار السلام، وكيليمانجارو وزنجبار اعتبارا من الأول من أغسطس حتى إشعار آخر"، حسبما جاء على موقع وكالة بلومبرج للأنباء.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب قواعد كورونا.. تنزانيا ترفض استقبال طائرات الخطوط الكينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.